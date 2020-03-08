ادفع 50% مقدم وامتلك شاليهك صيف 2020 او قسط علي 8سنين

(للبيع)
|هتمتلك شاليهك في الكيلو 120 في الساحل الشمالي في احلي واميز القري وسط جزيرة من الاجونز مع طريقتن للسداد الطريقة الاولي 50% وبالتقسيط علي 6 سنين او ادفع 10% وبالتقسيط علي 8 سنين واستلم براحتك وسط طبيعة مميزة جدا من الطبيعة والخدمات و الكريستال لاجونز للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055434
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