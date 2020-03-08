ادفع 50% مقدم وامتلك شاليهك صيف 2020 او قسط علي 8سنين

هتمتلك شاليهك في الكيلو 120 في الساحل الشمالي في احلي واميز القري وسط جزيرة من الاجونز مع طريقتن للسداد الطريقة الاولي 50% وبالتقسيط علي 6 سنين او ادفع 10% وبالتقسيط علي 8 سنين واستلم براحتك وسط طبيعة مميزة جدا من الطبيعة والخدمات و الكريستال لاجونز للتفاصيل كلمنا 01211411556