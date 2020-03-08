ادفع 50% مقدم وامتلك شاليهك صيف 2020 او قسط علي 8سنين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
هتمتلك شاليهك في الكيلو 120 في الساحل الشمالي في احلي واميز القري وسط جزيرة من الاجونز مع طريقتن للسداد الطريقة الاولي 50% وبالتقسيط علي 6 سنين او ادفع 10% وبالتقسيط علي 8 سنين واستلم براحتك وسط طبيعة مميزة جدا من الطبيعة والخدمات و الكريستال لاجونز للتفاصيل كلمنا 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 120,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/3/2020
رقم الإعلان: 2055434
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8/3/2020
صورة الاعلان: شقة للإيجار قانون جديد لوكس بجوار فتح الله ماركت المستشارين 25 والأكاديمية - في الإسكندرية مصر

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5/3/2020
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5/3/2020
صورة الاعلان: اسكن بكومباوند سموحه - في الإسكندرية مصر

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20/2/2020
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اسكن بارقي مكان في الاسكندري بمنطة الداون تاون

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17/2/2020
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17/2/2020
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صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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15/2/2020
صورة الاعلان: اسكن بكومباوند البركه - في الإسكندرية مصر

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15/2/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع برشدى - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع برشدى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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10/2/2020
صورة الاعلان: شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشا - في الإسكندرية مصر

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8/2/2020
صورة الاعلان: شقة للإيجار قانون جديد لوكس جوار فتح الله المستشارين 25 والأكاديمية - في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد لوكس جوار فتح الله المستشارين 25 والأكاديمية

(للإيجار)

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العنوان:

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8/2/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بسموحه - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بسموحه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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القسم: 

12,800 جنيه

6/2/2020
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4/2/2020
صورة الاعلان: مصيف الاحلام في ارقي قري الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

مصيف الاحلام في ارقي قري الساحل الشمالي

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كان نفسك تمتلك مصيف يليق بذوقك و شوفت اماكن كتير بس لسه مش لاقي اللي انت عاوزه خلاص شركتنا جبتلك م.
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27/1/2020
صورة الاعلان: صيف و متشلش هم - في الإسكندرية مصر

صيف و متشلش هم

(للبيع)

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لمحبين الهدوء و الرقي شركتنا وفرت ليكم اللي يناسب ذوقكم يعني مصيفك عندي في ارقي قري الساحل مش كده .
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27/1/2020
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