ادفع 5% مقدم واسكن باميز كمبوند رقم (1 ) بشارع التسعين

(للبيع)
|عنوانك مميز في التجمع انت في كمبوند رقم واحد في شارع التسعين في ارقي اوميز كمبوند بالتجمع الخامس دقايق من طريق السويس والسخنة ووسط البلد والعاصمة يعني موقع سهل ليك ولضيوفك وتقدر تخرج وتفسح عيلتك وتستمتع مع اصحابك في هايداوك حدايق و ومطاعم وكافيهات هيكون جاهز استبقالك في شم النسيم ومش دا كل حاجة نظامين للتقسيط لو انت عايز تستلم فوري ادفع 50 % وقسط علي 10 سنين او لو حابب تستني شوية ادفع 10% وقسط علي 10 سنين للتفاصيل كلمنا 0121141155
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056044
1,340,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
8,750 جنيه
220,000 جنيه
100,000 جنيه
100,000 جنيه
90,000 جنيه
900,000 جنيه
3,788,000 جنيه
174,000 جنيه
149,000 جنيه
219,000 جنيه
229,000 جنيه
138,000 جنيه
265,000 جنيه
171,000 جنيه