ادفع 5% مقدم واسكن باميز كمبوند رقم (1 ) بشارع التسعين

عنوانك مميز في التجمع انت في كمبوند رقم واحد في شارع التسعين في ارقي اوميز كمبوند بالتجمع الخامس دقايق من طريق السويس والسخنة ووسط البلد والعاصمة يعني موقع سهل ليك ولضيوفك وتقدر تخرج وتفسح عيلتك وتستمتع مع اصحابك في هايداوك حدايق و ومطاعم وكافيهات هيكون جاهز استبقالك في شم النسيم ومش دا كل حاجة نظامين للتقسيط لو انت عايز تستلم فوري ادفع 50 % وقسط علي 10 سنين او لو حابب تستني شوية ادفع 10% وقسط علي 10 سنين للتفاصيل كلمنا 0121141155