ادفع 190 الف وامتلك شقة بجوار بورتو اكتوبر فرصة شقق للبيع بقلب التوسعات الشمالية – حى 300 بالقرب من بورتو اكتوبر – جراند هايتس – ماونتن ڨيو المساحة 165 متر متاح أدوار متكررة (أول – ثانى - ثالث) تسهيلات فى السداد استلام خلال 9 أشهر مطلوب 4600 جنيه للمتر – مقدم 25% والباقى على 3 سنوات للاستفسار ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية