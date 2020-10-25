ادفع 190 الف وامتلك شقة بجوار بورتو اكتوبر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ادفع 190 الف وامتلك شقة بجوار بورتو اكتوبر فرصة شقق للبيع بقلب التوسعات الشمالية – حى 300 بالقرب من بورتو اكتوبر – جراند هايتس – ماونتن ڨيو المساحة 165 متر متاح أدوار متكررة (أول – ثانى - ثالث) تسهيلات فى السداد استلام خلال 9 أشهر مطلوب 4600 جنيه للمتر – مقدم 25% والباقى على 3 سنوات للاستفسار ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد
التليفون: 01122957722

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: التوسعات االشمالية- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 759,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/10/2020
رقم الإعلان: 2070403
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