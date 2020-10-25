(للبيع)
|ادفع 190 الف وامتلك شقة بجوار بورتو اكتوبر فرصة شقق للبيع بقلب التوسعات الشمالية – حى 300 بالقرب من بورتو اكتوبر – جراند هايتس – ماونتن ڨيو المساحة 165 متر متاح أدوار متكررة (أول – ثانى - ثالث) تسهيلات فى السداد استلام خلال 9 أشهر مطلوب 4600 جنيه للمتر – مقدم 25% والباقى على 3 سنوات للاستفسار ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|التوسعات االشمالية- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|759,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070403
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