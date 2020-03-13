ادفع 180 الف وامتلك شقتك كاملة التشطيب دقايق من ميدان جهينة

(للبيع)
|بمقدم 180 الف هتمتلك شقتك كاملة التشطيب في ارقي كمبوند في اكتوبر كامل المرافق والخدمات مساحات تبدا من 120 م وفيو مميز اكتر من 50 فدان من الاند سكيب والكريستال لاجونز الكمبوند راقي جدا وبيتميز ان اكتر الوحدات اللي فيه فلل يعني خدماتك مميز وكمان خدمات ما بعد البيع مميزة من صيانة كل دا بمقدم 180 الف وقسط علي 10 سنين بدون فوايد امتلك رفاهيتك في كبوند كيفا اكتوبر للتفاصيل اكتر كلمنا علي 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055895
180,000 جنيه
181,000 جنيه
253,000 جنيه
5,000 جنيه
180,000 جنيه
8,000 جنيه
779,000 جنيه
390,000 جنيه
186,000 جنيه
246,000 جنيه
179,000 جنيه
2,000 جنيه
5,000 جنيه
5,000 جنيه
4,000 جنيه