ادفع 180 الف وامتلك شقتك كاملة التشطيب دقايق من ميدان جهينة

بمقدم 180 الف هتمتلك شقتك كاملة التشطيب في ارقي كمبوند في اكتوبر كامل المرافق والخدمات مساحات تبدا من 120 م وفيو مميز اكتر من 50 فدان من الاند سكيب والكريستال لاجونز الكمبوند راقي جدا وبيتميز ان اكتر الوحدات اللي فيه فلل يعني خدماتك مميز وكمان خدمات ما بعد البيع مميزة من صيانة كل دا بمقدم 180 الف وقسط علي 10 سنين بدون فوايد امتلك رفاهيتك في كبوند كيفا اكتوبر للتفاصيل اكتر كلمنا علي 01211411556