ادفع مقدم واستلم فورى شاليهك فى السخنة

(للبيع)
|تعاقد الان بمقدم واستلم فورى شاليهك فورى فى العين السخنة كامل التشطيب سوبر لوكس ، برؤية كاملة لبحر السخنة وحمامات السباحة واللاجونز ، هتسمتع مع عيلتك باحلى اجازة وحواليك الاكوا بارك وملاعب الشاطئ وسينما الشاطئ ، وهتعيش احلى الليالى والسهرات فى منطقة الحفلات والمطاعم والكافيهات ، ادفع المقدم وقسط على 8 سنين .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054367
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