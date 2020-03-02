ادفع مقدم واستلم شاليهك فورى فى السخنة

ادفع مقدم واستلم شاليهك فورى بالتقسيط على 8 سنين ، شاليهك على بحر السخنة فى قرية متكاملة الخدمات شاليهك صف اول على البحر ، يعنى هتفتح تراس شاليهك على الشاطئ والبحر علطول . هتستلم وحدتك متشطبة سوبر لوكس بمساحات تبدا من (غرفتين – 3 غرف – فلل مستقلة) (حمامات سباحة – لاجونز – اكوابارك – ملاعب شواطئ – سينما شاطئ – مطاعم – كافيهات – مولات ) مكان قريتنا ساعة من القاهرة و دقايق من بوابات السخنة ( طريق الزعفرانة ) كلمنا على :01276211689