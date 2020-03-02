ادفع مقدم واستلم شاليهك فورى فى السخنة

(للبيع)
|ادفع مقدم واستلم شاليهك فورى بالتقسيط على 8 سنين ، شاليهك على بحر السخنة فى قرية متكاملة الخدمات شاليهك صف اول على البحر ، يعنى هتفتح تراس شاليهك على الشاطئ والبحر علطول . هتستلم وحدتك متشطبة سوبر لوكس بمساحات تبدا من (غرفتين – 3 غرف – فلل مستقلة) (حمامات سباحة – لاجونز – اكوابارك – ملاعب شواطئ – سينما شاطئ – مطاعم – كافيهات – مولات ) مكان قريتنا ساعة من القاهرة و دقايق من بوابات السخنة ( طريق الزعفرانة ) كلمنا على :01276211689
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054871
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