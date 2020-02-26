ادفع مقدم واستلم شاليهك فورى فى السخنة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
دلوقتى تقدر تستلم فورى شاليهك فى السخنة كامل التشطيب " سوبر لوكس" فى قرية متكاملة الخدمات . شاليهك بمساحة 125 ، مكون من 3 غرف – 2 حمام – مطبخ خدمات القرية ( كلوب هاوس – مولات – حمامات سباحة واكوا بارك – نوادى وملاعب ) ، بمقدم 50% وتقسيط ال 50% الاخرى على 8 سنين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Heba
التليفون: 01276211689

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العنوان: العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/2/2020
رقم الإعلان: 2054308
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليهك فى اميز مكان فى السخنة - في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك فى اميز مكان فى السخنة

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- في العين السخنة مصر

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150,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: امتلك بيتك التانى فى السخنة بمقدم 150 الف - في العين السخنة مصر

امتلك بيتك التانى فى السخنة بمقدم 150 الف

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150,000 جنيه

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صورة الاعلان: 60 دقيقة من القاهرة ، شاليهك فى السخنة - في العين السخنة مصر

60 دقيقة من القاهرة ، شاليهك فى السخنة

(للبيع)

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150,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: عيش على البحر فى شاليهك فى السخنة - في العين السخنة مصر

عيش على البحر فى شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

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150,000 جنيه

24/2/2020
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(للبيع)

- في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك فى قريتنا وعيش اسعد لحظاتك فى اجازتك ، سعادتك هتلاقيها مع كل خدمات الترفيه اللى بتقدمها.
القسم: 

150,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك فى السخنة واستمتع بكل لحظه فى اجازتك - في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك فى السخنة واستمتع بكل لحظه فى اجازتك

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

فى قريتنا هتلاقى كل اللى نفسك فيه ، هتلاقى شاليهك ع البحر وسط كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها . شاليهك.
القسم: 

120,000 جنيه

24/2/2020
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صورة الاعلان: بمقدم بسيط امتلك شاليهك فى السخنة - في العين السخنة مصر

بمقدم بسيط امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

بتدور على شاليه فى السخنة باسعار مناسبة بخدمات متكاملة ، بمقدم 90 الف هتمتلك شاليهك فى قريتنا كامل ا.
القسم: 

90,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: فى قريتنا هتقضى احلى وقت مع عيلتك لانك هتمتلك شاليهك صف اول على البحر - في العين السخنة مصر

فى قريتنا هتقضى احلى وقت مع عيلتك لانك هتمتلك شاليهك صف اول على البحر

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

متشطيب سوبر لوكس بالتقسيط علي 8 سنين ، الشاليه 100 متر . القرية متكاملة الخدمات : -اول اكوا بارك فى .
القسم: 

150,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: عيش في شاليك طول السنة فى السخنة - في العين السخنة مصر

عيش في شاليك طول السنة فى السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

وقت اجازتك بتبقى عايز تتبسط على قد ماتقدر ، فى قريتنا كل اللى هتحتاجه هتلاقيه فى قريتنا هتستلم شالي.
القسم: 

150,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: اختار شاليهك وكمان اختار سنين تقسيطك - في العين السخنة مصر

اختار شاليهك وكمان اختار سنين تقسيطك

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

فى قريتنا هتختار مكان شاليهك اللى يناسبك ، يعنى لو بتحب تكون صف اول على البحر ، او اى مكان تانى فى ا.
القسم: 

150,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: وحدتك على البحر باقل مقدم وفترة سداد 8 سنين - في العين السخنة مصر

وحدتك على البحر باقل مقدم وفترة سداد 8 سنين

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

بالتقسيط على 8 سنين هتمتلك شاليهك صف اول على البحر هتشوف البحر من شاليهك وكل البلو اريا اللى حواليك.
القسم: 

150,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك فى السخنة بأفضل رؤيه للبحر - في العين السخنة مصر

استلم شاليهك فى السخنة بأفضل رؤيه للبحر

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك برؤية بحر ممتازة ، بقرية بلو بلو ، بموقع متميز على البحر . لانه من شاليهك هتشوف دايما ا.
القسم: 

150,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك صف اول على بحر السخنة - في العين السخنة مصر

استلم شاليهك صف اول على بحر السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتستمتع بوقت الراحة فى اجازتك فى شاليهك ، لان شاليهك صف اول على البحر . هتصحى على جمال الطبيعة واله.
القسم: 

150,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك علي بحر السخنة واستمتع باحلي فيو من شاليهك - في العين السخنة مصر

استلم شاليهك علي بحر السخنة واستمتع باحلي فيو من شاليهك

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

استلم شاليهك علي بحر السخنة واستمتع باحلي فيو من شاليهك بمقدم 850 الف وبالتقسيط علي 4 سنين متشطب با.
القسم: 

120,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: شاليه فى السخنة للبيع كاش او تقسيط - في العين السخنة مصر

شاليه فى السخنة للبيع كاش او تقسيط

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

بتحب البحر ، وعايزه علطول قدامك حتى وانت فى شاليهك . دلوقتى فى قريتنا تقدر تستلم شاليهك استلام فور.
القسم: 

150,000 جنيه

19/2/2020
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