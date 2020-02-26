ادفع مقدم واستلم شاليهك فورى فى السخنة

(للبيع)
|دلوقتى تقدر تستلم فورى شاليهك فى السخنة كامل التشطيب " سوبر لوكس" فى قرية متكاملة الخدمات . شاليهك بمساحة 125 ، مكون من 3 غرف – 2 حمام – مطبخ خدمات القرية ( كلوب هاوس – مولات – حمامات سباحة واكوا بارك – نوادى وملاعب ) ، بمقدم 50% وتقسيط ال 50% الاخرى على 8 سنين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054308
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