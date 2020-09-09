ادفع مقدمك 72الف وامتلك مقرك الطبي او الاداري تشطيب سوبر لوكس بالتكيفات

(للبيع)
|امتلك مقرك الطبي او الاداري 40م تشطيب سوبر لوكس بالتكيفات بالداون تاون امام فندق الماسه بالعاصمة بمول فيرونا واستمتع بخدمات ومميزات المول دش مركزي ونظام امن بمقدمات مختلفة تقسيط ع 6 سنين للتواصل فون او واتس01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|samar
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|72,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071948
300,000 جنيه
435,000 جنيه
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