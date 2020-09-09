ادفع مقدمك 72الف وامتلك مقرك الطبي او الاداري تشطيب سوبر لوكس بالتكيفات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ادفع مقدمك 72الف وامتلك مقرك الطبي او الاداري تشطيب سوبر لوكس بالتكيفات - في القاهرة مصر

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امتلك مقرك الطبي او الاداري 40م تشطيب سوبر لوكس بالتكيفات بالداون تاون امام فندق الماسه بالعاصمة بمول فيرونا واستمتع بخدمات ومميزات المول دش مركزي ونظام امن بمقدمات مختلفة تقسيط ع 6 سنين للتواصل فون او واتس01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: samar
التليفون: 01279848994

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العنوان: العاصمة الادارية- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 72,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/11/2020
رقم الإعلان: 2071948
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