ادفع بالتقسيط وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)
|امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) بالقرب من مطاعم وكافيهات وملاعب ومرسى اليخوت ومارينا للصيد بالتقسيط المريح وبانظمة سداد مختلفة اختار اللى يناسبك بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش وادفع بالتقسيط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|140,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045477
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