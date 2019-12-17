ادفع بالتقسيط وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

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صورة الاعلان: ادفع بالتقسيط وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

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امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) بالقرب من مطاعم وكافيهات وملاعب ومرسى اليخوت ومارينا للصيد بالتقسيط المريح وبانظمة سداد مختلفة اختار اللى يناسبك بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش وادفع بالتقسيط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 140,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/12/2019
رقم الإعلان: 2045477
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عيش جو الرومانسية ع اجمل بحر فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

عيش جو الرومانسية ع اجمل بحر فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش احلى جو رومانسى وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

476,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: استمتع بأحلي صيد واحلي سهرات في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

استمتع بأحلي صيد واحلي سهرات في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت واصتاد براحتك واستمتع بأحلي سهرات علي البحر في احلي كافيهات ومطاعم واس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

98,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: هتصيف وسط الاهرامات ونهر النيل في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

هتصيف وسط الاهرامات ونهر النيل في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة وسط الاهرامات وابو الهول ونهر النيل ومعالم حضارية تانية كتير وكمان في حمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

133,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: استمتع بالرفاهية في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

استمتع بالرفاهية في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستمتع بالرفاهية في حمامات سباحة واكوا بارك وكمان هتستهر في احسن مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

92,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: بالم بيتش غيرت الواقع دلوقتى شاليهك على اكبر اكوا بارك فى السخنة - في السويس مصر

بالم بيتش غيرت الواقع دلوقتى شاليهك على اكبر اكوا بارك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

بالم بيتش غيرت الواقع بامتلاك شاليه ع اكبر اكوا بارك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 90م (2 غرفة نوم +ريسب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

134,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: كل يوم احلى من اللى قبله بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

كل يوم احلى من اللى قبله بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش كل يوم احلى من اليوم اللى قبله وامتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس واستمتع بكل الخدمات مطاعم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

16/12/2019
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صورة الاعلان: في السخنة هتستمتع بأحلي رحلات في اليخت - في السويس مصر

في السخنة هتستمتع بأحلي رحلات في اليخت

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت واستمتع بأحلي رحلات باليخت واحلي صيد وهتسهر براحتك علي البحر وشاليهك 1.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

111,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: كمل لمة العيلة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

كمل لمة العيلة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

كمل لمة العيلة وامتلك شاليه بروف فى لاسيرينا بالم بيتش 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم + ريسبشن +م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

483,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: مفيش حاجة ناقصاك بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

مفيش حاجة ناقصاك بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

خليك قريب من كل خدماتك مطاعم وكافيهات واكوا بارك ومرسى اليخوت عشان تعمل احلى جولة باليخت وتشوف جمال .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

515,000 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: عايز شاليه باطول فترة سداد تعالى امتلك فى السخنة - في السويس مصر

عايز شاليه باطول فترة سداد تعالى امتلك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك فى السخنة باطول فترة سداد بدون اى فوائد بجاردن جميلة 120 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: حياتك عيشها بالوان الطبيعة وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

حياتك عيشها بالوان الطبيعة وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش حياتك بالوان الطبيعة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سور لوكس 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك في السخنة مفروش وبأقل الاسعار - في السويس مصر

شاليهك في السخنة مفروش وبأقل الاسعار

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة وقضي مصيفك في اي وقت براحتك واستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة واكوا بارك .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

92,000 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة هتقضي احلي مصيف - في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة هتقضي احلي مصيف

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك وهتقضي احلي مصيف مع عيلتك وبمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

98,000 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك في السخنة بدون فوائد - في السويس مصر

شاليهك في السخنة بدون فوائد

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة من غير فوائد وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح والشاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: استثمر وامتلك شاليهك وسط خدماتك فى السخنة - في السويس مصر

استثمر وامتلك شاليهك وسط خدماتك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استثمر فلوسك وخليك وسط خدماتك مطاعم وكافيهات واكوا بارك واصطاد احلى سمك على مارينا للصيد وامتلك شالي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

14/12/2019
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