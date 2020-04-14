ادفع اول قسط بعد سنة وامتلك في العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك في كمبوند green avenue العاصمة الادارية الجديدة وادفع اول قسط بعد سنة من التعاقد وعيش وسط الهدوء والاسترخاء وادفع مقدم بسيط واستفيد من الخصم الكبير و من غير اي فوائد وامتلك شقة 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) واستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وبحيرات صناعية ومول تجاري وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|172,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057884
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