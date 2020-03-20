(للبيع)
|ادفع اقل مقدم في اكتوبر ومتحملش هم الكاش والتشطيب و بالتقسيط علي 8سنين بدون فوايد وباقل مقدم 5% ودا اقل مقدم في اكتوبر يعني اقل كاش ممكن تدفعه علشان تمتلك وحدتك متشطبة بالتكيفات بمدينة متكاملة المرافق والخدمات ( جامعات – مدارس – مسارح – سنيمات - مستشفي – عيادات – اوتيل- club houses ) (محطة مياه – كهرباء –خطوط تليفون – مول – كوميرشال ايريا ) وعلي مساحة 1000 فدان باميز موقع باكتوبر امام مول مصر للتفاصيل كلمنا او واتس اب 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056482
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