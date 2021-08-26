ادخال بيانات من المنزل

(فرصة عمل)
|تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياحه والدعم التقني الموقع الالكتروني البريد الإلكتروني nile_resort@nileresortfortourism.com مطلوب مدخل بيانات لا يشترط خبره السن من 45:18سنه لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت العمل 6ساعات توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمين راتب 4000ج شهري ملاحظة يجب كتابة الكود فى اول محادثة الواتساب التواصل عن طريق واتساب فقط كود 30102185 رقم الشركه للتواصل واتس 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النيل للتخطيط السياحه والدعم التقني
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة التلجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103539
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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