ادخال بيانات من المنزل

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياحه والدعم التقني الموقع الالكتروني البريد الإلكتروني nile_resort@nileresortfortourism.com مطلوب مدخل بيانات لا يشترط خبره السن من 45:18سنه لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت العمل 6ساعات توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمين راتب 4000ج شهري ملاحظة يجب كتابة الكود فى اول محادثة الواتساب التواصل عن طريق واتساب فقط كود 30102185 رقم الشركه للتواصل واتس 01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: النيل للتخطيط السياحه والدعم التقني
التليفون: 01062972973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة التلجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/8/2021
رقم الإعلان: 2103539
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ادخال بيانات - في القاهرة مصر

ادخال بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

26/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات من المنزل - في القاهرة مصر

ادخال بيانات من المنزل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

25/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات من المنزل - في القاهرة مصر

ادخال بيانات من المنزل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

24/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات من المنزل - في القاهرة مصر

ادخال بيانات من المنزل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support الموقع الالكتروني البريد الإ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

23/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات - في القاهرة مصر

ادخال بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

22/8/2021
صورة الاعلان: فرصة عمل كول سنتر ( بارت تيم ) - في القاهرة مصر

فرصة عمل كول سنتر ( بارت تيم )

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000 ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة اس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

21/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات - في القاهرة مصر

ادخال بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياحه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

19/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات من المنزل - في القاهرة مصر

ادخال بيانات من المنزل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياحه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

18/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظفين داتا انتري - في القاهرة مصر

مطلوب موظفين داتا انتري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية – براتب 4000ج بزيادة سنوية مرتين في السنة – بتامين صحي وتامين اجتماعي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

18/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات من المنزل - في القاهرة مصر

ادخال بيانات من المنزل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياحه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

17/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات من المنزل - في القاهرة مصر

ادخال بيانات من المنزل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياحه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

15/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات - في القاهرة مصر

ادخال بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياحه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

15/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات من المنزل - في القاهرة مصر

ادخال بيانات من المنزل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياحه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

15/8/2021
صورة الاعلان: تعلن شركة Nile Resort عن - في القاهرة مصر

تعلن شركة Nile Resort عن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة النيل للتخطيط والسياحة والدعم التقنى عن طلب موظفين للرد علي العملاء وتحديد مواعيد لهم – ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/8/2021
صورة الاعلان: فرصة عمل - في القاهرة مصر

فرصة عمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة Nile Resort for tourism عن موظفين للرد علي العملاء وتحديد مواعيد لهم – القبول للشباب والبن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager