ادخال بيانات من المنزل

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياحه والدعم التقني الموقع الالكتروني البريد الإلكتروني nile_resort@nileresortfortourism.com مطلوب مدخل بيانات لا يشترط خبره السن من 45:18سنه لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت العمل 6ساعات توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمين راتب 4000ج شهري ملاحظة يجب كتابة الكود فى اول محادثة الواتساب التواصل عن طريق واتساب فقط كود 30102185 رقم الشركه للتواصل واتس 01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: النيل للتخطيط السياحه والدعم التقني
التليفون: 01062972973

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العنوان: - التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/8/2021
رقم الإعلان: 2102772
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3/8/2021
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(فرصة عمل)

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خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 4000جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لب.
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2/8/2021
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خدمة عملاة

(فرصة عمل)

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خدمة عمالء – door Out يتم قبول جميع االعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

28/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مواظفين كول سنتر - في القاهرة مصر

مطلوب مواظفين كول سنتر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع االجر شرط االلتزام في العمل واجادة است.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مواظفين خدمة عملاة - في القاهرة مصر

مطلوب مواظفين خدمة عملاة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عمالء door Out – يتم قبول جميع االعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

22/7/2021
صورة الاعلان: وظأيف سوشيال مديا - في القاهرة مصر

وظأيف سوشيال مديا

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين سوشيال ميديا لإلعالن علي المواقع والرد علي استفسارات العمالء – السن من 18 : 55 عام – مؤهل متو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظف/ة ادخال بيانات - في القاهرة مصر

مطلوب موظف/ة ادخال بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات – خبرة او بدون خبرة - Part Timeالسن من 40 : 18سنة – راتب أساسي + تامين صحي + تامين اجتما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/7/2021
صورة الاعلان: مدخل بيانات - في القاهرة مصر

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لايقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – توف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

11/7/2021
صورة الاعلان: خدمه عملاء - في القاهرة مصر

خدمه عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمه عملاء out door يتم قبول جميع الاعمار لحد اقصى 50 سنه شرط لباقه الحديث شرط والرقي بالتعامل تامين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: وظيفة - في القاهرة مصر

وظيفة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء نظام أونالين شفت 6 ساعات براتب 4000ج – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل يبدأ من اعدادي – شرط اس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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26/6/2021
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