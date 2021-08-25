ادخال بيانات

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياحه والدعم التقني الموقع الالكتروني البريد الإلكتروني nile_resort@nileresortfortourism.com مطلوب مدخل بيانات لا يشترط خبره السن من 45:18سنه لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت العمل 6ساعات توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمين راتب 4000ج شهري رقم الشركه للتواصل واتس 01062972973 كود 30102185
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: النيل للتخطيط السياحه والدعم التقني
التليفون: 01062972973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/8/2021
رقم الإعلان: 2103514
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