ادخال بيانات

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياحه والدعم التقني الموقع الالكتروني البريد الإلكتروني nile_resort@nileresortfortourism.com مطلوب مدخل بيانات لا يشترط خبره السن من 45:18سنه لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت العمل 6ساعات توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمين راتب 4000ج شهري رقم الشركه للتواصل واتس 01062972973 كود 30102185