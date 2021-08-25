ادخال بيانات

(فرصة عمل)
|تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياحه والدعم التقني الموقع الالكتروني البريد الإلكتروني nile_resort@nileresortfortourism.com مطلوب مدخل بيانات لا يشترط خبره السن من 45:18سنه لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت العمل 6ساعات توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمين راتب 4000ج شهري رقم الشركه للتواصل واتس 01062972973 كود 30102185
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النيل للتخطيط السياحه والدعم التقني
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103514
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
اتصل
اتصل
4,000 جنيه