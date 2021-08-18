ادخال بيانات

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياحه والدعم التقني الموقع الالكتروني البريد الإلكتروني nile_resort@nileresortfortourism.com مطلوب مدخل بيانات لا يشترط خبره السن من 45:18سنه لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت العمل 6ساعات توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمين راتب 4000ج شهري ملاحظة يجب كتابة الكود فى اول محادثة الواتساب التواصل عن طريق واتساب فقط كود 30102185 رقم الشركه للتواصل واتس 01062972973