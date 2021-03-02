ادخال بيانات

(فرصة عمل)
|موظف + موظفة إدخال بيانات براتب أساسي 4000ج لشفت عمل 6 ساعات صباحي او مسائي - عقد سنوي يشمل تامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية 12% - السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط الخبرة – المؤهل لا يقل عن متوسط - يتم قبول الطلاب التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085780
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه