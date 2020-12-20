ادخال بيانات

(فرصة عمل)
|موظف + موظفة إدخال بيانات براتب أساسي 4000ج لشفت عمل 6 ساعات صباحي او مسائي - عقد سنوي يشمل تامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية 12% - السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط الخبرة – المؤهل لا يقل عن متوسط - يتم قبول الطلاب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أ.عبدالرحمن خالد
|التليفون:
|01017794872 - 01062972973
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|العنوان:
|شارع الـ 90 الجنوبي – فيلا 402 – الدور الارضي والاول – التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076939
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