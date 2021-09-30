ادارية وتجارى وعيادات شقة تصلح لكافة الاغراض قانون جديد

مكاتب اداراية للايجار بالدقى شارع التحرير يوجد مكتب غرفتين وحمام وريسبشن ومطبخ مطلوب 6 الالاف شهريا شارع التحرير كما يوجد مكتب غرفه وريشبشن قانون جديد ش التحرير مطلوب 3500 شهريا الاتصال وواتساب او فون للتفصايل والصور والتفاوض 01005995955