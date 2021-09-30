ادارية وتجارى وعيادات شقة تصلح لكافة الاغراض قانون جديد

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مكاتب اداراية للايجار بالدقى شارع التحرير يوجد مكتب غرفتين وحمام وريسبشن ومطبخ مطلوب 6 الالاف شهريا شارع التحرير كما يوجد مكتب غرفه وريشبشن قانون جديد ش التحرير مطلوب 3500 شهريا الاتصال وواتساب او فون للتفصايل والصور والتفاوض 01005995955
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الصقر
التليفون: 01005995955

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الدقى جميع الناطق
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/11/2021
رقم الإعلان: 2112316
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مكتب مفروش للايجارمن المالك بجوارشارع العريش/الهرم - في الجيزة مصر

مكتب مفروش للايجارمن المالك بجوارشارع العريش/الهرم

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

مكتب مفروش للايجارمن المالك بجوارشارع العريش/الهرم مكتب مفروش 90م ايجارمن المالك مباشرة دور ارضى من .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/9/2021
صورة الاعلان: للايجار برج مراد الإداري - في الجيزة مصر

للايجار برج مراد الإداري

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

للايجار برج مراد الإداري جيزه ش مراد مكتب سوبر لوكس مفروش واجهزه كهربائيه وفرش جديد تأمين شهرين مقدم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/9/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager