ادارية وتجارى وعيادات شقة تصلح لكافة الاغراض قانون جديد

(للإيجار)
|مكاتب اداراية للايجار بالدقى شارع التحرير يوجد مكتب غرفتين وحمام وريسبشن ومطبخ مطلوب 6 الالاف شهريا شارع التحرير كما يوجد مكتب غرفه وريشبشن قانون جديد ش التحرير مطلوب 3500 شهريا الاتصال وواتساب او فون للتفصايل والصور والتفاوض 01005995955
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الصقر
|التليفون:
|01005995955
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|العنوان:
|- الدقى جميع الناطق
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112316
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