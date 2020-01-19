ادارة مؤسسة دعاية واعلان

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تفاصيل الإعلان
لدينا مؤسسة تنظيم معارض ومؤسسة دعاية واعلان نحتاج من يقوم بادارتها بنسبة مجزية التواصل واتس اب (ة0504440125 )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فهد
التليفون: 0504440125

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مطلوب من لديه القدرة على تشغيل مؤسسة تنظيم فعاليات ودعاية واعلان بنسبة مجزية- الربوه
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/1/2020
رقم الإعلان: 2049724
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صورة الاعلان: تسويق

تسويق

(فرصة عمل)

مطلوب مسوقين نساء ورجال لديهم خبرة في جلب رعاية من الشركات للفعاليات والمهرجاانات التواصل واتس اب ( .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

19/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدرس تربية فنية دوام مسائي

مطلوب مدرس تربية فنية دوام مسائي

(فرصة عمل)

مطلوب مدرس تربية متعاون لديه القدرة على تنظيم معارض خلال الفترة المسائية التواصل واتس اب ( 050444012.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/1/2020
صورة الاعلان: أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث

أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث

(للبيع)

أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث التربوية والتكنولوجية والقانونية والاقتص.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/1/2020
صورة الاعلان: برادة لامبيريت بحالة ممتازة للبيع بجدة

برادة لامبيريت بحالة ممتازة للبيع بجدة

(للبيع)

برادة لامبيريت بحالة ممتازة للبيع بجدة رقم العرض هو 114082 براده لامبيريت موديل 2008 مع مبرد ثيرموكن.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

19/1/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر وحالة ممتازة برادة شيرو موديل 2006 مع مبرد ثيرموكنج sl200

للبيع بسعر وحالة ممتازة برادة شيرو موديل 2006 مع مبرد ثيرموكنج sl200

(للبيع)

للبيع بسعر وحالة ممتازة برادة شيرو موديل 2006 مع مبرد ثيرموكنج sl200 رقم العرض هو 116066 مواصفات قيا.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

19/1/2020
صورة الاعلان: طابعات الباركود

طابعات الباركود

(للبيع)

متوفر لدينا مجموعة متنوعه ومتميزة من طابعات الباركود بأنواعها وماركاتها:ScanPal /Unitech / Symbol / .

2 ريال

19/1/2020
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صورة الاعلان: اجهزه نقاط بيع(شاشات كاشير)للمحلات والمطاعم والكافيهات

اجهزه نقاط بيع(شاشات كاشير)للمحلات والمطاعم والكافيهات

(للبيع)

عرض خاص على شاشة الكاشير التى تعمل باللمس +طابعة فواتير كورية +درج النقدية +برنامج نقاط البيع الخاص .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/1/2020
صورة الاعلان: الرؤية الابداعية والتمييز في صنع القرار

الرؤية الابداعية والتمييز في صنع القرار

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن الرؤية الابداعية والتمييز في صنع القرا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/1/2020
صورة الاعلان: مرايا تفتيش السيلرات

مرايا تفتيش السيلرات

(للبيع)

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة هى الة تصوير ذكية تستخدم لاعطاء صورة دقيقه وواضحه عن الهيكل السفلي للسي.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

19/1/2020
صورة الاعلان: بوابات افراد وموظفين

بوابات افراد وموظفين

(للبيع)

هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى الاماكن العامة مثل محطات المترو او النوادى او الشركات امكانية الع.
العنوان:

الرياض - السعودية

4 ريال

18/1/2020
صورة الاعلان: ميزان باركود

ميزان باركود

(للبيع)

ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت والمحلات 30 كجم • ٣٠ كيلو جرام • ١٠٠.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

18/1/2020
صورة الاعلان: شاشات تفاعليه

شاشات تفاعليه

(للبيع)

الان تستطيع شراء نوعيه جيده من الشاشات التفاعليه بافضل الاسعار شاشات تبدأمن32بوصه الى75بوصه يمكنها ا.
العنوان:

القصيم - السعودية

2 ريال

18/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات لمركز أسنان بالرياض

مطلوب ممرضات لمركز أسنان بالرياض

(فرصة عمل)

مطلوب ممرضات لمركز أسنان بالرياض يرجى ارسال السيرة ذاتية مع المسمى الوظيفي على الايميل jobs1000@hotm.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب اطباء أسنان بالرياض

مطلوب اطباء أسنان بالرياض

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل فورا بالرياض دكتور اخصائى زراعه اسنان دكتور اخصائى تقويم اسنان يرجى ارسال السيرة الذاتيه.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/1/2020
صورة الاعلان: كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة

(للبيع)

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة هى الة تصوير ذكية تستخدم لاعطاء صوره دقيقة وواضحة عن الهيكل السفلى للسي.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

17/1/2020
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