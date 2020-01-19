ادارة مؤسسة دعاية واعلان

(فرصة عمل)
|لدينا مؤسسة تنظيم معارض ومؤسسة دعاية واعلان نحتاج من يقوم بادارتها بنسبة مجزية التواصل واتس اب (ة0504440125 )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فهد
|التليفون:
|0504440125
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مطلوب من لديه القدرة على تشغيل مؤسسة تنظيم فعاليات ودعاية واعلان بنسبة مجزية- الربوه
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049724
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
2 ريال
1 ريال
اتصل
3 ريال
4 ريال
3 ريال
2 ريال
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اتصل
5 دولار