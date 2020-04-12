ادارة قسم الحسابات

(للبيع)
|قسم الحسابات عصب الشركة كل الاقسام تقريبا بتصب فى قسم الحسابات لانه الاساس كل الصادرات والواردات بتتم من خلال الحسابات عشان كدا لازم يكون عندك فى الشركة برامج Diamond ERP التى تدعم قسم الحسابات بشكل قوى. لمعرفة المزيد عن البرامج من خلال الموقع الرسمى للشركة :- للتواصل على الرقم 📞📞:00201000638218
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Diamond vision
|التليفون:
|01000638218
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|العنوان:
|- المعاى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058395
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