اخيرا لقيت مكان محلك اللي بتحلم بيه في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|خلاص حلمك اتحقق وهتمتلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبجانب البنك المركزى والبورصة المصرية وامام اكبر شبكة مواصلات بها ترام داخلي بالعاصمة ومترو الانفاق ومحلك 70م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|735,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061391
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