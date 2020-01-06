اخيرا لقيت المطعم اللى بتحلم بيه فى العاصمة الادارية

المطعم اللى بتحلم بيه هتلاقيه موجود عندنا فى Paris East Mall قريب من تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي و استمتع بالتليفريك الرابط بين المولات مطعمك 33م تشطيب رخام +محارة بسعر مميز جدا واطول فترة سداد تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك مطعمك اللى بتحلم بيه عندنا فى Paris East Mall