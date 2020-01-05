اخيرا لقيت الشقة اللى بتحلم فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اخيرا لقيت الشقة اللى بتحلم فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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دلوقتى شقتك اللى بتحلم بيها عندنا فى Town Gate بview مميز ع النهر الاخضر وقريب من منطقة الخدمات ومطاعم وكافيهات ومولات ونادى رياضى شقتك 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) تشطيب اكسترا لوكس بسعر مميز وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك اللى بتحلم بيها فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 214,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/1/2020
رقم الإعلان: 2047746
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