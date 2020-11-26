اخصائي عضام

#تعاقد من مصر - #الباحة #نقل_كفالة جميع الجنسيات - #ينبع مطلوب أخصائي عظام نطلب أخصائي #عظام للعمل لدى مجمع طبي شهير وقديم بمدينتي الباحة وينبع – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير أو زمالة 2⃣ الحصول على البرومترك أو ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ تعاقد فوري لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات إجتماعية وطبية ⁦3⃣⁩ راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العيادة ⁦ ✔ للجادين فقط، يسعدنا إستقبال طلبات