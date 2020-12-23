اخصائي جراحه وتجميل

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب #أخصائي_باطنة (Male / Female) #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائي باطنة عام للعمل لدى مجمع طبي في المدينة المنورة – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير 2⃣ الحصول على البرومترك أو ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ تعاقد فوري لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات إجتماعية وطبية ⁦3⃣⁩ راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العيادة تحدد في المقابلة الشخصية ⁦ ✔ للجادين فقط، يسعدنا إستقبال طلبات ت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: dina
التليفون: 01559919385

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 54 شارع السودان المهندسين- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/12/2020
رقم الإعلان: 2077304
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اخصائيه جراحه وتجميل - في القاهرة مصر

اخصائيه جراحه وتجميل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب #أخصائي_جراحة تجميل #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائي جراحة تجميل للعمل لدى مجمع طب.
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23/12/2020
صورة الاعلان: مقيم انف واذن - في القاهرة مصر

مقيم انف واذن

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- في القاهرة مصر

#تعاقد من مصر مطلوب مقيم أنف وأذن وحنجرة نطلب مقيم #أنف_وأذن للعمل لدى مجمع طبي شهير وقديم بمدينة ال.
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22/12/2020
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مطـلوب أطبـاء عام لمجمـوعة طبيـة

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مطـلوب أطبـاء عام لمجمـوعة طبيـة لفروعها في الدمـام و الخبـر -بكالريوس خبرة لا تقل عن 3 سنوات - ي.
العنوان:

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21/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات لكبرى المراكز الطبيه - في القاهرة مصر

مطلوب ممرضات لكبرى المراكز الطبيه

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مطلوب ممرضات لكبرى المراكز الطبيه بالسعوديه لفروعها بالمدينه المنوره / الدمام/ الخبر/ الرياض ممرضات.
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1 ريال

21/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين عل.
العنوان:

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20/12/2020
صورة الاعلان: ممرضات المدينه المنوره - في القاهرة مصر

ممرضات المدينه المنوره

(فرصة عمل)

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مطلوب #أخصائيات تمريض / #فنيات تمريض #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض) ل.
العنوان:

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19/12/2020
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صورة الاعلان: ممرضات المدينه المنوره - في القاهرة مصر

ممرضات المدينه المنوره

(مطلوب)

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مطلوب #أخصائيات تمريض / #فنيات تمريض #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض) ل.
العنوان:

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19/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب 2 صيدلي - في القاهرة مصر

مطلوب 2 صيدلي

(فرصة عمل)

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مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 صيدلي خبرة لا تقل عن 3 سنوات مع وجود البارومترك كشرط اساسي.
العنوان:

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4,000 ريال

18/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

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عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين عل.
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1 ريال

17/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/12/2020
صورة الاعلان: استشاري تخدير - في القاهرة مصر

استشاري تخدير

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

مطلوب إستشاري تخدير (Male / Female) #لوكم #ترخيص_فقط #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب #إستشاري.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام - في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام أطباء وطبيبات اسنان عام ( خبره لاتقل عن .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام أطباء وطبيبات اسنان عام ( خبره لاتقل عن .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام اخصائين ومقيمن اسنان تركيبات / جراحه فم و.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

•خبرة 5 سنوات •خبرة فى العمليات و السونار و الحيوانات الكبيره •السن لا يزيد عن 40 سنة •راتب ثا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

14/12/2020
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