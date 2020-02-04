اخصائي تسويق الكتروني

(فرصة عمل)
|عاجـل لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية مطلوب أخصائى تسويق إلكترونى ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203ش 26يوليو ميدان سفينكس المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111,111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051595
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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