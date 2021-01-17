اخصائي باطنه

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب #أخصائي_باطنة (Male / Female) #تعاقد من مصر - الباحة - جدة نطلب أخصائي باطنة عام للعمل لدى مجمع طبي في الباحه – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير 2⃣ الحصول على البرومترك أو ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ تعاقد فوري لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات إجتماعية وطبية ⁦3⃣⁩ راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العيادة تحدد في المقابلة الشخصية ⁦ ✔ للجادين فقط، يسعدنا إستقبال طلبات توظيف السادة ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: dina
التليفون: 01559919385

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 54 شارع السودان المهندسين- مصر القديمة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/1/2021
رقم الإعلان: 2080302
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صورة الاعلان: اخصائي باطنه - في القاهرة مصر

اخصائي باطنه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب #أخصائي_باطنة (Male / Female) #تعاقد من مصر - الباحة - جدة نطلب أخصائي باطنة عام للعمل لدى مجم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/1/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

16/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيب عام خبرة بالحجامة - في القاهرة مصر

مطلوب طبيب عام خبرة بالحجامة

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 طبيب ممارس للحجامة خبرة شرط وجود تصنيف او ترخيص المركز الد.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب #أخصائيات تمريض / #فنيات تمريض #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب - في القاهرة مصر

مطلوب #أخصائيات تمريض / #فنيات تمريض #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مطلوب #أخصائيات تمريض / #فنيات تمريض #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض) ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام و الخبر -فنيين اسنان معمل ( خبره فالسيراميك و اللمنير.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

12/1/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

12/1/2021
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صورة الاعلان: مطلوب ممرضات لكبرى المراكز الطبيه بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب ممرضات لكبرى المراكز الطبيه بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب ممرضات لكبرى المراكز الطبيه بالسعوديه لفروعها بالمدينه المنوره / الدمام/ الخبر/ الرياض ممرضات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

11/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام اخصائين ومقيمن اسنان تركيبات / جراحه فم و.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

11/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبري المستشفيات العام بالرياض - في القاهرة مصر

مطلوب لكبري المستشفيات العام بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبري المستشفيات العام بالرياض 1-استشاري عناية مركزة ( دكتوراه – زمالة ) 2-طبيب نائب عناية م.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبري المستشفيات العام بالرياض - في القاهرة مصر

مطلوب لكبري المستشفيات العام بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبري المستشفيات العام بالرياض 1-استشاري عناية مركزة ( دكتوراه – زمالة ) 2-طبيب نائب عناية م.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

10/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه لفروعها بالرياض والدمام اطباء وطبيبات اسنان عام خبره بالزراعه او .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

9/1/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام و الخبر -فنيين اسنان معمل ( خبره فالسيراميك و اللمنير.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

9/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالخرج 1- استشاريين اسنان خبره في تقويم ( دكتوراه خبره لات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

9/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالخرج 1- استشاريين اسنان خبره في تقويم ( دكتوراه خبره لات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

7/1/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام والخبر - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام والخبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطـلوب أطبـاء عام لمجمـوعة طبيـة لفروعها في الدمـام و الخبـر -بكالريوس خبرة لا تقل عن 3 سنوات - ي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

5/1/2021
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