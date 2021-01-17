اخصائي باطنه

(فرصة عمل)
|مطلوب #أخصائي_باطنة (Male / Female) #تعاقد من مصر - الباحة - جدة نطلب أخصائي باطنة عام للعمل لدى مجمع طبي في الباحه – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير 2⃣ الحصول على البرومترك أو ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ تعاقد فوري لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات إجتماعية وطبية 3⃣ راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العيادة تحدد في المقابلة الشخصية ✔ للجادين فقط، يسعدنا إستقبال طلبات توظيف السادة ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dina
|التليفون:
|01559919385
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|العنوان:
|54 شارع السودان المهندسين- مصر القديمة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080302
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 جنيه