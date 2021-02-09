اخصائي باطنه عام

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب #أخصائي_باطنة ( جهاز هضمي ومناظير) (Male / Female) #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائي باطنة عام للعمل لدى مجمع طبي في المدينة المنورة – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير 2⃣ الحصول على البرومترك أو ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ تعاقد فوري لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات إجتماعية وطبية ⁦3⃣⁩ راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العيادة تحدد في المقابلة الشخصية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: salmamohamed
التليفون: 01156032965

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المهندسين- الجيزه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/2/2021
رقم الإعلان: 2083274
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صورة الاعلان: اخصائي باطنه عام - في القاهرة مصر

اخصائي باطنه عام

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب #أخصائي_باطنة ( جهاز هضمي ومناظير) (Male / Female) #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيبة عامة خبرة في الجلدية والتجميل - في القاهرة مصر

مطلوب طبيبة عامة خبرة في الجلدية والتجميل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيبة عام خبرة بالجلدية والتجميل للعمل لدي مجموعة عيدات طبية.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيب عام جلدية وتجميل - في القاهرة مصر

مطلوب طبيب عام جلدية وتجميل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيب عام خبرة بالجلدية والتجميل للعمل لدي مجموعة عيدات طبية .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام والخبر - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام والخبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام والخبر استشارين واستشاريات /اخصائين واخصائيات اسنان / و.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/2/2021
صورة الاعلان: اخصائية جلدية - في القاهرة مصر

اخصائية جلدية

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب #أخصائية_جلدية لا يشترط خبرة في التجميل #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية جلدية لل.
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القاهرة - مصر

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات لكبرى المراكز الطبيه بالسعوديه لفروعها بالمدينه المنوره - في القاهرة مصر

مطلوب ممرضات لكبرى المراكز الطبيه بالسعوديه لفروعها بالمدينه المنوره

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب ممرضات لكبرى المراكز الطبيه بالسعوديه لفروعها بالمدينه المنوره / الدمام/ الخبر/ الرياض ممرضات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

4/2/2021
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صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

3/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة •خبرة 5 سنوات •خبرة فى العمليات و السونار و الحيوانات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

2/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائي حجامة - في القاهرة مصر

مطلوب اخصائي حجامة

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 اخصائي حجامة خبرة للعمل لدي مجموعة عيدات راقية للحجامة بخم.
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القاهرة - مصر

7,000 ريال

30/1/2021
صورة الاعلان: اخصائي باطنة - في القاهرة مصر

اخصائي باطنة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب #أخصائي_باطنة ( جهاز هضمي ومناظير) (Male / Female) #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: اخصائي باطنة - في القاهرة مصر

اخصائي باطنة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب #أخصائي_باطنة (Male / Female) #تعاقد من مصر - الباحة نطلب أخصائي باطنة عام للعمل لدى مجمع طبي .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائي اول تخدير - في القاهرة مصر

مطلوب اخصائي اول تخدير

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أخصائي أول تخدير (Male / Female) #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب #أخصائيأولتخدير للعمل .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/1/2021
صورة الاعلان: اخصائي جراحه وتجميل - في القاهرة مصر

اخصائي جراحه وتجميل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب #أخصائي_جراحة تجميل #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائي جراحة تجميل للعمل لدى مجمع ط.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: اخصائيات تمريض - في القاهرة مصر

اخصائيات تمريض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب #أخصائياتتمريض / #فنياتتمريض #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض) للع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/1/2021
صورة الاعلان: استشارية نساء وولادة - في القاهرة مصر

استشارية نساء وولادة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب #استشارية نساء وولادة #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب استشارية #نساء_وتوليد للعمل لدى مج.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/1/2021
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