اخصائي باطنه عام

مطلوب #أخصائي_باطنة ( جهاز هضمي ومناظير) (Male / Female) #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائي باطنة عام للعمل لدى مجمع طبي في المدينة المنورة – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير 2⃣ الحصول على البرومترك أو ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ تعاقد فوري لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات إجتماعية وطبية ⁦3⃣⁩ راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العيادة تحدد في المقابلة الشخصية