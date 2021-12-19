اخصائيين و اخصائيات طوارئ

(فرصة عمل)
|مطلـوب للعمل بكبرى المستشفيات بمدينة الطائف ف المملكة العربية السعودية أخصائيين وأخصائيات طوارئ ماجستير فى طب الطوارئ خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير متاح نقل كفالة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس فقط 01288114615 للتواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01280555515
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|العنوان:
|58 ش سوريا المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115750
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30 ريال
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