اخصائيين تمريض بالامارات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اخصائيين تمريض بالامارات - في القاهرة مصر

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مطلوب على وجه السرعة 🔊🔊🔊🔊🔊 مطلوب لكبرى المستشفيات بالإمارات بعجمان✈️✈️✈️✈️ أخصائين واخصائيات تمريض 1/Operation Theater Nurse 2/Emergency Room Nurse 3/Out Patient Nurse 4/Neonatal ICU Nurse 5/Labor and Delivery Nurse 6/Healthcare Assistant (Nursing Graduate without License in Egypt) 7/In Patient / Ward Nurse يرجى إرسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة علي الايميل او الواتساب مع ضرورة كتابة المسمي الوظيفي في خانة ال subject👍🏻👍🏻👍🏻 Email📧/ TRUEJOBC@GMAIL.COM Phone📞/ 00201123667717 00201124
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب
التليفون: 01124884886

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العنوان: 21 عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/12/2021
رقم الإعلان: 2114783
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صورة الاعلان: #تاشيرات #حره #طبيه #السعوديه - في القاهرة مصر

#تاشيرات #حره #طبيه #السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تأشيرات #طبيب_عام #حرة #للسعودية 📢📢 بدون عمل ✈️✈️✈&#.
العنوان:

القاهرة - مصر

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