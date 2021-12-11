اخصائيين تمريض بالامارات

(فرصة عمل)
|مطلوب على وجه السرعة 🔊🔊🔊🔊🔊 مطلوب لكبرى المستشفيات بالإمارات بعجمان✈️✈️✈️✈️ أخصائين واخصائيات تمريض 1/Operation Theater Nurse 2/Emergency Room Nurse 3/Out Patient Nurse 4/Neonatal ICU Nurse 5/Labor and Delivery Nurse 6/Healthcare Assistant (Nursing Graduate without License in Egypt) 7/In Patient / Ward Nurse يرجى إرسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة علي الايميل او الواتساب مع ضرورة كتابة المسمي الوظيفي في خانة ال subject👍🏻👍🏻👍🏻 Email📧/ TRUEJOBC@GMAIL.COM Phone📞/ 00201123667717 00201124
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114783
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