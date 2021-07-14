لمجموعة طبية بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية اخصائيين تقويم أسنان خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات العلمية على الميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 جوال / واتس . مباشرة 0555556790 صاحب المجموعة السعودى برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً