(فرصة عمل)
|لمجمعة طبية بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية اخصائيين / اخصائيات عظـام خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات العلمية على الميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 جوال / واتس . مباشرة 0555556790 صاحب المجموعة السعودى برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مطلوب اخصائيين / اخصائيات عظـام- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099830
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
30 ريال
30 ريال
3,000 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
اتصل
30 ريال
200,000 ريال
30 ريال
اتصل