اخصائيه نساء وتوليد

(فرصة عمل)
|#نقل_كفالة جميع الجنسيات - #تبوك #جدة مطلوب أخصائية نساء وولادة نطلب أخصائية #نساء_وتوليد للعمل لدى مجمع طبي شهير وقديم بمدينتي جدة وتبوك – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير أو زمالة 2⃣ الحصول على ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ تعاقد فوري لمدة عامين 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات إجتماعية وطبية 3⃣ راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العيادة ✔ للجادات فقط، يسعدنا إستقبال طلبات التوظيف من الطبيبات على الإيميل أو الواتسا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dina
|التليفون:
|01559919385
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|العنوان:
|54 شارع السودان المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074139
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