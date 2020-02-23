اخصائين كلينيكال باثولوجي واخصائيات تمريض (الدمام)

(فرصة عمل)
|مستوصف راقي بالمملكه العربيه السعوديه مكان العمل: مدينة الدمام ******************** مطلوب للتعاقد: & أخصائيين كلينيكال باثولوجي (أطباء) & أخصائيات وفنيات تمريض بالمواصفات التاليه: - وجود ترخيص الهيئه السعوديه أو عمل الداتا فلو و امتحان البرومتريك. ** برجاء ارسال السيره الذاتيه وصورة الترخيص إن أمكن على الايميل أو الواتس آب. ************************************************* مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي الايميل: Dr@ejadahr.com موبايل رقم: 01025038777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01025038777
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل -بجوار مستشفي 6 اكتوبر -الدقي-مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054039
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30 ريال
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30 ريال
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30 ريال
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4,000 ريال
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