اخصائين كلينيكال باثولوجي واخصائيات تمريض (الدمام)

مستوصف راقي بالمملكه العربيه السعوديه مكان العمل: مدينة الدمام ******************** مطلوب للتعاقد: & أخصائيين كلينيكال باثولوجي (أطباء) & أخصائيات وفنيات تمريض بالمواصفات التاليه: - وجود ترخيص الهيئه السعوديه أو عمل الداتا فلو و امتحان البرومتريك. ** برجاء ارسال السيره الذاتيه وصورة الترخيص إن أمكن على الايميل أو الواتس آب. ************************************************* مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي الايميل: Dr@ejadahr.com موبايل رقم: 01025038777