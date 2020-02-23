اخصائين كلينيكال باثولوجي واخصائيات تمريض (الدمام)

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مستوصف راقي بالمملكه العربيه السعوديه مكان العمل: مدينة الدمام ******************** مطلوب للتعاقد: & أخصائيين كلينيكال باثولوجي (أطباء) & أخصائيات وفنيات تمريض بالمواصفات التاليه: - وجود ترخيص الهيئه السعوديه أو عمل الداتا فلو و امتحان البرومتريك. ** برجاء ارسال السيره الذاتيه وصورة الترخيص إن أمكن على الايميل أو الواتس آب. ************************************************* مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي الايميل: Dr@ejadahr.com موبايل رقم: 01025038777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجاده للتوظيف
التليفون: 01025038777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل -بجوار مستشفي 6 اكتوبر -الدقي-مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/2/2020
رقم الإعلان: 2054039
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13/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسعودية لمجمع طبي متميز - بمدينة الخبر - في الجيزة مصر

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- في الجيزة مصر

مطلوب للسعودية لمجمع طبي متميز - بمدينة الخبر أخصائية نساء وتوليد. 👈 المراجعة #شركة_الأصدقا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
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- في الجيزة مصر

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العنوان:

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11/1/2020
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مطلوب للعمل بالكويت ********************* اخصائي تغذية علاجية شرط - خبرة 3 : 7 سنوات - ذكور / اناث .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

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