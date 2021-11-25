(فرصة عمل)
|✈✈✈✈مطلوب علي وجه السرعه✈✈✈✈ 🌟🌟مجمع طبي كبيير بجدة مطلوب اخصائيين- بالمملكة العربية السعودية ⚡️⚡️ #عاجل مقابلات يوم #السبت_القادم 4 ديسمبر 2021 مطلوب #مطلوب اخصائيين #تعاقد من مصر - #جده للعمل لدى مجمع طبي في جده - بالمملكة العربية السعودية التخصصات المطلوبة : ١- باطنية - Female ٢- نساء وولادة - Female ٣-انف واذن وحنجرة - Male - Female ٤- أطفال - Male - Female ٥- عيون - Female ٦- جلدية - Female ✔ للجادين فقط، يسعدنا إستقبال طلبات الاطباء على الإيميل أو الواتساب، على أن تشمل ما يل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dina
|التليفون:
|01559919385
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|العنوان:
|54 شارع السودان المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113583
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(مطلوب)- في القاهرة مصر
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