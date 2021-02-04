اخصائية جلدية

(طلب عمل)
|مطلوب #أخصائية_جلدية لا يشترط خبرة في التجميل #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية جلدية للعمل لدى مجمع طبي في المدينة المنورة – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية : 1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير 2⃣ الحصول على البرومترك او ترخيص الهيئة 3⃣ لا يشترط الخبرة في التجميل 🔸 بالامتيازات التالية : 1⃣ تعاقد لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة 2⃣ بدل سكن - تذاكر طيران - تامينات اجتماعية وطبية 3⃣ راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العيادة ارسال C.V علي واتساب 01559919375
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هدى احمد
|التليفون:
|01559919375
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|العنوان:
|شارع السودان المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082802
1 جنيه
1 جنيه
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7,000 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال