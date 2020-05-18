اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة نقل كفالة فقط ارسال السيرة الذاتية و

(فرصة عمل)
|اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة نقل كفالة فقط ارسال السيرة الذاتية وصورة ترخيص الهيئة السعودية eldokki2020@gmail.com واتس اب 00201157300236
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الدقى
|التليفون:
|00201157300236 وتس اب فقط
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|العنوان:
|44أ عمارات مصر للتأمين - الدقى - جيزه- الدقى - جيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060085
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30 ريال
30 ريال
30 ريال
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