اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة اخصائى طوارئ نقل كفالة فقط

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تفاصيل الإعلان
اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة اخصائى طوارئ نقل كفالة فقط لمستشفى مميز بالمدينة المنورة ارسال السيرة الذاتية وصورة ترخيص الهيئة السعودية eldokki2020@gmail.com واتس اب 00201157300236
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الدقى
التليفون: 00201157300236 وتس اب فقط

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 44أ عمارات مصر للتأمين - الدقى - جيزه- الدقى - جيزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/6/2020
رقم الإعلان: 2060870
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة عدد 30 اخصائية تمريض " نقل كفالة - في الجيزة مصر

مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة عدد 30 اخصائية تمريض " نقل كفالة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة عدد 30 اخصائية تمريض " خبرة بالعناية المركزة " اخص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب فوراا اخصائى طورائ ماجستير لمستشفى مميز بالمدينة المنورة نقل كفالة - في الجيزة مصر

مطلوب فوراا اخصائى طورائ ماجستير لمستشفى مميز بالمدينة المنورة نقل كفالة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فوراااااااا اخصائى طورائ ماجستير لمستشفى مميز بالمدينة المنورة ( نقل كفالة ) برواتب مجزية وجمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة عدد 30 اخصائية تمريض " نقل كفالة - في الجيزة مصر

مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة عدد 30 اخصائية تمريض " نقل كفالة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة عدد 30 اخصائية تمريض " خبرة بالعناية المركزة " نقل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورااا بمجمع طبى بالمدينة المنورة أخصائيات تمريض نقل كفالة فورا - في الجيزة مصر

مطلوب فورااا بمجمع طبى بالمدينة المنورة أخصائيات تمريض نقل كفالة فورا

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورااا بمجمع طبى بالمدينة المنورة أخصائيات تمريض نقل كفالة فورا راتب أساسي 4000 ريال بدل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا خصائى طورائ ماجستير اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركز - في الجيزة مصر

مطلوب فورا خصائى طورائ ماجستير اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركز

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فوراااااااا ا خصائى طورائ ماجستير اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة لمستشفى مميز بالمدينة ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائى طوارئ نقل كفالة - في الجيزة مصر

مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائى طوارئ نقل كفالة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائيات تمريض " خبرة بالعناية المركزة " اخصائى ط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2020
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صورة الاعلان: مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائيات تمريض " خبرة بالعناية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائيات تمريض " خبرة بالعناية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائيات تمريض " خبرة بالعناية المركزة " نقل كفالة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورااااا اخصائى طورائ ماجستير لمستشفى مميز بالمدينة المنورة نقل كفالة - في الجيزة مصر

مطلوب فورااااا اخصائى طورائ ماجستير لمستشفى مميز بالمدينة المنورة نقل كفالة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فوراااااااا اخصائى طورائ ماجستير لمستشفى مميز بالمدينة المنورة نقل كفالة ارسال السيرة الذاتية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/6/2020
صورة الاعلان: اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة نقل كفالة فقط ارسال السيرة الذاتية و - في الجيزة مصر

اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة نقل كفالة فقط ارسال السيرة الذاتية و

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة نقل كفالة فقط ارسال السيرة الذاتية وصورة ترخيص الهيئة السعودية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: لمستشفى متميز بالطائف مطلوب السادة التخصصات التالية ( نقل كفالة ) - في الجيزة مصر

لمستشفى متميز بالطائف مطلوب السادة التخصصات التالية ( نقل كفالة )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى متميز بالطائف مطلوب السادة التخصصات التالية ( نقل كفالة ) - استشارى او نائب اول او نائب عنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/5/2020
صورة الاعلان: مطلوب فوراااا لمستشفى مميز بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب فوراااا لمستشفى مميز بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فوراااا لمستشفى مميز بالطائف استشارى / اخصائى / مقيم "عناية مركزة" استشارى اول اشعة نا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/5/2020
صورة الاعلان: لمستشفى متميز بالطائف مطلوب السادة التخصصات التالية ( نقل كفالة ) - في الجيزة مصر

لمستشفى متميز بالطائف مطلوب السادة التخصصات التالية ( نقل كفالة )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى متميز بالطائف مطلوب السادة التخصصات التالية ( نقل كفالة ) - استشارى اشعة - نائب اول اشعة - .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/5/2020
صورة الاعلان: مطلوب أخصائية جلدية للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب أخصائية جلدية للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

هـام وعاجل مطلوب على وجه السرعة أخصائية جلدية للعمل بالسعودية خبرة سنتين بعد الماجستير رواتب مجزية ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

25/3/2020
صورة الاعلان: مطلـوب استشارى طب الطوارئ للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى السعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب استشارى طب الطوارئ للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشارى طب الطوارئ دكتوراه فى طب .
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

21/3/2020
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