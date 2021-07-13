(فرصة عمل)
|لمجموعة طبية بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية اخصائيات أطفال خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات العلمية على الميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 جوال / واتس . مباشرة 0555556790 صاحب المجموعة السعودى برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|مطلوب اخصائيات أطفال- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099893
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30 ريال
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30 ريال
30 ريال
3,000 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
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30 ريال
200,000 ريال