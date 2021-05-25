اخصائى انف واذن وحنجرة

(فرصة عمل)
|مطلـوب لمجمع طبى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية اخصائيين / اخصائيات أنف وأذن وحنجرة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01280555515
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095069
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