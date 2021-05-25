اخصائى انف واذن وحنجرة

مطلـوب لمجمع طبى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية اخصائيين / اخصائيات أنف وأذن وحنجرة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً