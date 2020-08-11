اخر تطورات كمبوند صن كابيتال حدائق أكتوبر

ويعد موقع صن كابيتال الحيوي واحد من أكثر المزايا به حيث يقع في منطقة النوادي مباشرةً على طريق الفيوم وبالقرب جامعة زويل ومدينة الإنتاج الإعلامي في حين يبعد عن مول مصر 7 دقائق فقط ويبعد عن المتحف المصري 4 كم فضلًا عن ابتعاده 5 دقائق فقط عن مطار سفنكس وبذلك يعد موقع صن كابيتال من أكثر المواقع الحيوية في اكتوبر اسعار صن كابيتال 6 اكتوبر دفع مقدم 10 % وبالتقسيط على 8 سنوات بدون فوائد للاستفسار اتصل علي 01012576766