اخر تطورات كمبوند صن كابيتال حدائق أكتوبر

(للبيع)
|ويعد موقع صن كابيتال الحيوي واحد من أكثر المزايا به حيث يقع في منطقة النوادي مباشرةً على طريق الفيوم وبالقرب جامعة زويل ومدينة الإنتاج الإعلامي في حين يبعد عن مول مصر 7 دقائق فقط ويبعد عن المتحف المصري 4 كم فضلًا عن ابتعاده 5 دقائق فقط عن مطار سفنكس وبذلك يعد موقع صن كابيتال من أكثر المواقع الحيوية في اكتوبر اسعار صن كابيتال 6 اكتوبر دفع مقدم 10 % وبالتقسيط على 8 سنوات بدون فوائد للاستفسار اتصل علي 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mstshark mstsharkal3kary
|التليفون:
|01009547123
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|http://mstsharkal3kary.com- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064664
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