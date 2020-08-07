اخرج بره الروتين وامتلك شقتك بكمبوند Town Gate

غير روتين حياتك وعيش فى كمبوند متكامل الخدمات فى العاصمة الادارية وسط حياة من الرفاهية وامن وحراسة 24 ساعة باجمل view ع البحيرات الصناعية شقتك 220 م ( ريسبشن 4 قطع + 3 غرف مقفولين منهم واحده ماستر بغرفه ملابس + 3حمام + 2 تراس + مطبخ ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط حياة مختلفة من الرفاهية فى العاصمة الادارية