اخرج بره الروتين وامتلك شقتك بكمبوند Town Gate

(للبيع)
|غير روتين حياتك وعيش فى كمبوند متكامل الخدمات فى العاصمة الادارية وسط حياة من الرفاهية وامن وحراسة 24 ساعة باجمل view ع البحيرات الصناعية شقتك 220 م ( ريسبشن 4 قطع + 3 غرف مقفولين منهم واحده ماستر بغرفه ملابس + 3حمام + 2 تراس + مطبخ ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط حياة مختلفة من الرفاهية فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|348,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064402
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