اختيارك الامثل للسكن الراقى فى تاون جيت

(للبيع)
|عيش الرقى والجمال وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من افضل خدمات كافيهات ومطاعم ومولات تجارية وحمامات سباحة باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واسكن وسط الرقى فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|325,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059524
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