اختم 2020 صح وامتلك شاليهك فى راس سدر على البحر

فرح حبايبك واولادك واستلم شاليه فورا على البحر فى راس سدر جولدن بيتش بتوفرلك شاليه بحديقه واسعه على البحر بمساحه 115م (2غرفه+2حمام+ريسبشن+مطبخ) وهتلاقى كل الخدمات اللى بتدور عليها (فندق 5 نجوم - حمامات سباحه – ماينا للصيد – كافيهات ومطاعم) وحاجات تانيه كتير تستمع بيها مع عيلتك واصحابك يلا اتصل على 01201135481 او راسلنا على الواتس اب