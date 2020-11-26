اختم 2020 صح وامتلك شاليهك فى راس سدر على البحر

(للبيع)
|فرح حبايبك واولادك واستلم شاليه فورا على البحر فى راس سدر جولدن بيتش بتوفرلك شاليه بحديقه واسعه على البحر بمساحه 115م (2غرفه+2حمام+ريسبشن+مطبخ) وهتلاقى كل الخدمات اللى بتدور عليها (فندق 5 نجوم - حمامات سباحه – ماينا للصيد – كافيهات ومطاعم) وحاجات تانيه كتير تستمع بيها مع عيلتك واصحابك يلا اتصل على 01201135481 او راسلنا على الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|راس سدر- جنوب سيناء
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074386
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