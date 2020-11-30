اختم 2020وامتلك شاليه علي البحر مباشرة و الاستلام فورى

" بمقدم 405الف امتلك شاليهك 135 م تشطيب سوبر لوكس ومكون من غرفه (3نوم+2حمام+مطبخ+ريسيبشن+تراس) بتسهيلات سداد و بدون فوائد ع البحر مباشره +فيو علي مياه صافية القريه متكامله الخدمات رائعة كمان ( اننشطة علي الشاطئ +كبائن علي اليحر+مول تجاري)خصومات كتير مستني ايه اتصل ع 0101393777 او راسلنا ع الwhts app االحق الفرصة وامتللك وحدتك الان