اختم 2020وامتلك شاليه علي البحر مباشرة و الاستلام فورى

(للتقسيط)
|" بمقدم 405الف امتلك شاليهك 135 م تشطيب سوبر لوكس ومكون من غرفه (3نوم+2حمام+مطبخ+ريسيبشن+تراس) بتسهيلات سداد و بدون فوائد ع البحر مباشره +فيو علي مياه صافية القريه متكامله الخدمات رائعة كمان ( اننشطة علي الشاطئ +كبائن علي اليحر+مول تجاري)خصومات كتير مستني ايه اتصل ع 0101393777 او راسلنا ع الwhts app االحق الفرصة وامتللك وحدتك الان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|405,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074707
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411,000 جنيه
397,000 جنيه
335,000 جنيه
315,000 جنيه
431,000 جنيه
405,000 جنيه