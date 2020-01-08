اختار وحدة مميزة بكبر مول بالعاصمة الادارية

امتلك وحدة تجارية مميزة جدا باكبر مول بالعاصمة الادارية 23م تشطيب رخام +محارة بالدور الثالث قريب من محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي باقل مقدم واقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واعرف تفاصيل اكتر عن مكانك باكبر مول بالعاصمة الادارية