اختار وحدة مميزة بكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك وحدة تجارية مميزة جدا باكبر مول بالعاصمة الادارية 23م تشطيب رخام +محارة بالدور الثالث قريب من محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي باقل مقدم واقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واعرف تفاصيل اكتر عن مكانك باكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|92,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048198
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