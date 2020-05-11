اختار نظام التقسيط المناسب ليك فى كمبوند Town Gate

(للبيع)
|بنظام التقسيط المناسب ليك امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من حى السفارات ومسجد الفتاح العليم والكتدرائية شقتك 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) بview متكامل ع النهر الاخضر وكريستال لاجون بمقدم بسيط وبنظام السداد اللى يعجبك بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059297
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