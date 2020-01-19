اختار نشاطك التجارى فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|نشاطك التجارى هتختاره باكبر مول بالعاصمة الادارية 28 م تشطيب رخام +محارة بالقرب من اكبر منطقة مطاعم وسينمات واستمتع بمشاهدة الغابات الأستوائية بمنطقة ROOF DECK أعلي المول كل ده باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا اتصل ع 01201135481 واعرف تفاصيل اكتر عن محلك التجارى فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|112,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049825
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