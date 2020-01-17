اختار مكان شركتك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|مكان شركتك هتختاره فى موقع مميز جدا فى العاصمة الادارية قريب من الحى الحكومى والجامعة الكندية والمدينة الرياضية 32م تشطيب كامل وبالتكيفيات وكمان ليك غرفة اجتماعات منفصلة عن مكتبك كل ده واكتر عندنا فى العاصمة الادارية بانظمة سداد مختلفة وبدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شركتك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|256,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049314
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