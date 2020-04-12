اختار مكانك صح وامتلك شقة فى العاصمة الادارية الجديدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اختار مكانك صح وامتلك شقة فى العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

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مكانك الصحيح عندنا فى العاصمة الادارية بامتلاك شقة وسط اجمل لاند سكيب وحمامات السباحة ومولات التجارية وكافيهات ونادى رياضى وجراجات خاصة لكل عمارة شقتك 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) باقل مقدم وباقساط مريحة جدا بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وخد القرار الصح وامتلك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 179,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/4/2020
رقم الإعلان: 2057760
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