اختار مكانك صح وامتلك شقة فى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|مكانك الصحيح عندنا فى العاصمة الادارية بامتلاك شقة وسط اجمل لاند سكيب وحمامات السباحة ومولات التجارية وكافيهات ونادى رياضى وجراجات خاصة لكل عمارة شقتك 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) باقل مقدم وباقساط مريحة جدا بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وخد القرار الصح وامتلك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|179,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057760
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